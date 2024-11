Numerosissimi i giovani provenienti da ogni parte della regione per il servizio di orientamento dell’ateneo cosentino

Si è concluso oggi "Ti presento Campus", la tradizionale iniziativa, organizzata dall'1 al 25 agosto dal Settore Orientamento dell'Università della Calabria che ha offerto, alle future matricole, il supporto didattico e amministrativo sui diversi corsi di laurea attivati per il prossimo anno accademico 2016/2017.

Sono stati numerosissimi i giovani provenienti da ogni parte della regione che hanno potuto avvalersi della consulenza offerta dal personale dei dipartimenti e delle diverse strutture dell'Ateneo presenti al Centro Congressi "Beniamino Andreatta" dove sono stati organizzati una serie di stand funzionanti sul modello dell' "info point".

Per molti dei neodiplomati s'è trattato di un primo, importantissimo, approccio alla realtà universitaria grazie al quale hanno avuto modo di ricevere utilissime informazioni sia per la scelta del corso di laurea che, più in generale, sull'organizzazione e sui servizi offerti dal Campus di Arcavacata.

Il personale addetto ha erogato alle potenziali matricole ben 834 questionari che serviranno per elaborare tutta una serie di dati statistici utili, in futuro, a migliorare ulteriormente il servizio.