Sono terminate le riprese del film diretto da Eleonora Ivone e tratto dalla piece teatrale di Angelo Longoni, co-sceneggiatore della pellicola interamente ambientata tra le città di Cosenza e Rende.

Ciak per quattro settimane

Nelle quattro settimane di lavorazione di Ostaggi, questo il titolo del lungometraggio, davanti la macchina da presa, si sono alternati attori di fama, da Vanessa Incontrada, ad Alessandro Haber. E poi Francesco Pannofino, Gianmarco Tognazzi, Elena Cotta, Jonis Bascir.

Una commedia dai risvolti comici

«Il titolo non tragga in inganno, si tratta di una commedia con alcuni risvolti anche comici» ha spiegato Pasquale Arnone, impegnato per una vita dietro le quinte di importanti lavori per il grande schermo e per la tv, tra i quali Uomo contro Uomo con Ray Lovelock e Barbara De Rossi e il più recente Giuseppe Moscati - L'amore che guarisce, interpretato da Beppe Fiorello.

Opportunità occupazionali made in Calabria

«Nell'ambito della lavorazione - ha aggiunto Pasquale Arnone - ho potuto inserire anche maestranze locali, e quindi una squadra tecnica calabrese, ma anche diverse artisti del nostro ambito territoriale per ruoli minori e figurazioni speciali. Soprattutto - ha detto ancora - questo film ci dà l'occasione di promuovere la Calabria. Io credo molto nel cineturismo, una chiave di volta per proiettare all'esterno il bello di questa nostra regione». Ecco l'intervista

Arrivederci alla prossima

A Palazzo Salfi, uno dei luoghi prescelti dalla Fenix Entertainment, casa di produzione di Riccardo Di Pasquale e Roberta Giarrusso, coppia nota al grande pubblico anche per la partecipazione alla settima edizione di Pechino Express, l'ultimo passaggio della carovana prima del rompete le righe. «Io sto già pensando a cosa girare dopo - ha dichiarato la regista Eleonora Ivone - E voglio tornare in Calabria, assolutamente».

Il sostegno della Regione

Il progetto è sostenuto dalla Calabria Film Commission. Negli ultimi tempi questo territorio è stato rivalutato sul piano cinematografico: le location sono ritenute suggestive, ma anche comode e, soprattutto, inedite. Ostaggi uscirà nelle sale tra febbraio e marzo del 2021. Sperando che il coronavirus molli la presa e consenta di tornare ad una vita normale. Vi proponiamo una carrellata di interviste ai protagonisti. Nell'ordine Eleonora Ivone, Francesco Pannofino, Angelo Longoni, Riccardo Di Pasquale, Roberta Giarrusso.