L’inizio di questo nuovo anno parte col botto cinematografico di Checco Zalone che viene incoronato, ancora una volta, il re della risata irriverente, con un record strepitoso di incassi cinematografici mai visti prima: “Tolo Tolo”, il nuovo film del comico pugliese, al primo giorno in sala sfiora gli 8,7 milioni di euro, raggiungendo il maggior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione e portando al cinema quasi 1,2 milioni di persone. Il Natale 2019 ha portato, comunque, al cinema una carrellata di film che hanno riscosso un ottimo successo con una crescita del box office nostrano di tutto rispetto.

Top ten film “natalizi”

Ci sono ben quattro film italiani "natalizi" nella top ten assoluta stagionale, in attesa di "Tolo Tolo", a dimostrazione di quanto questo periodo festivo, come dicevamo, abbia contribuito alla crescita dei boxoffice italiano. Ne è risultata una classifica particolarmente equilibrata dove a far da padrona sempre la commedia.



Sul podio troviamo “Il Primo Natale” di Ficarra e Picone, commedia che porta i due protagonisti indietro nel tempo, con un incasso totale di 13,3 milioni davanti alla favola di “Pinocchio” di Matteo Garrone che incanta adulti e bambini e arriva a 11 milioni complessivi.



Segue “Jumanji: The Next Level”, il sequel della nuova saga di Jumanji. Il film con The Rock rimane in vetta l’ultimo dell’anno con 453mila euro, per un totale di 7,1 milioni complessivi. “Star Wars: L'ascesa di Skywalker” di J.J. Abrams, complessivamente, non delude. Solo in Italia incassa complessivamente più di 7 milioni di euro ma perde colpi in classifica.



Quinto posto per “La dea fortuna” di Ferzan Ozpetek che ottiene 263mila euro e vola a 5,2 milioni. Bene anche “Frozen II”, giù in classifica per i pochi spettacoli in programma, che supera comunque i 18 milioni di euro. Gran rimbalzo di “Cena con delitto - Knives Out”, con 147mila euro e 4,3 milioni complessivi.



In coda chiudono Last Christmas (con incasso totale: 1.973.974 euro), Spie sotto copertura (incasso totale: 608.073 euro) e “L’immortale” di Marco D’Amore con un tolare 5, 9 milioni.

