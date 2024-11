Si lavora a Palazzo dei Bruzi a Cosenza per non interrompere la tradizione del concerto in piazza della notte di Capodanno inaugurata all'alba del duemila dall'allora sindaco Giacomo Mancini. Protagonista dello spettacolo con cui dovrebbe aprirsi il 2020 potrebbe essere il rapper irpino Clementino, con il quale sarebbe già stato raggiunto un accordo. L'ostacolo da superare è quello del reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento dell'iniziativa. Come per le luminarie, il Comune ha chiesto aiuto ad alcuni imprenditori locali. Atteso l'annuncio ufficiale nelle prossime ore.