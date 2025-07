Amii Stewart regala al pubblico della Rendano Arena di Cosenza uno spettacolo elegante e di altissimo spessore artistico. Icona della Disco Music e sofisticata interprete anche del pop e del soul, la star internazionale ha catturato gli spettatori con una performance carica di energia.

Il valore aggiunto

L’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta nell’occasione dal maestro Antonio Palazzo, che ha curato anche gli arrangiamenti, il valore aggiunto della serata, sottolineato dalla stessa artista a margine della serata: «L'orchestra è stata stupenda – ha detto al nostro network - Per me è stato un piacere enorme, anzi, una gioia lavorare con questi musicisti. Ho molto apprezzato la sezione ritmica – ha aggiunto – che mi ha consentito di svariare tra diversi generi. Eravamo in grande sintonia». La formazione, composta da 35 elementi, arricchita dalla presenza del maestro Peppe Arezzo al pianoforte, da tempo al fianco di Amii Stewart, e da Tarcisio Molinaro, da alcuni anni apprezzato percussionista anche dell’orchestra del Festival di Sanremo, è stata diretta da Antonio Palazzo che ha curato anche gli arrangiamenti. «Un’orchestra bellissima, andatene orgogliosi – ha affermato – Non tutti gli artisti hanno la capacità di confrontarsi con una orchestra che non conoscono. Amii Stewart ha accettato di mettersi in gioco nonostante i tempi ristretti per le prove durate, in pratica, un solo giorno. Tra pop, rock, disco, fusion è venuta fuori una bella mistura, una bella commistione, un linguaggio nuovo che non ha nulla da invidiare a quello più classico».

A Cosenza concerto della star internazionale Amii Stewart, nell'ambito della rassegna di spettacoli estivi L’Altro Teatro. L'artista si è esibita nella Rendano Arena accompagnata dall'orchestra sinfonica bruzia.

Appuntamento con la lirica

Knock On Wood e l’ultimo singolo, Mama, alcuni tra i brani più apprezzati. E poi l’omaggio ad Ennio Morricone, «l’uomo che mi ha cambiato la vita - ha detto Amii Stewart – Un giorno mi disse: non dubitare mai del tuo talento». E ancora, il ricordo di Mike Francis, prematuramente scomparso a soli 47 anni, che per lei scrisse negli anni ottanta due strepitosi successi: Together e Friends: «Mi manca ogni giorno – ha detto con una punta di commozione l’artista italo statunitense – Era un amico, un fratello, un musicista meraviglioso. Posso solamente immaginare tutta la musica che avremmo potuto fare ancora insieme». L’appuntamento è inserito nel cartellone #Restartlivefest, la sezione estiva della Rassegna L'Altro Teatro ideata da Gianluigi Fabiano con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Il prossimo appuntamento è in calendario venerdì prossimo 11 luglio sempre con l’Orchestra Sinfonica Brutia, che tornerà ad esibirsi insieme ai Pink Floyd Legend, riconosciuti come il gruppo italiano che rende, in ogni loro spettacolo, il miglior omaggio alla musica dei Pink Floyd, grazie alla realizzazione di show perfetti, frutto dello studio approfondito delle partiture e dei concerti live che la band inglese ha proposto nel corso degli anni. In cartellone anche la lirica sotto le stelle con Il barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini previsto per il 17 luglio. Già annunciata, infine, la tappa cosentina del tour di Cristiano De André, in programma per giovedì 24 luglio, con lo spettacolo De André canta De André best of estate 2025, un omaggio all’immenso Faber e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali.