Numerosi gli appuntamnti musicali che allieteranno il capodanno cosentino. Concerto di Pero Pelù a Piazza dei Bruzi e tanti altri eventi per salutare il nuovo anno

La conferma è arrivata. L’assessore Maria Rosaria Succurro ha annunciato, che saranno i Litfiba, capitanati dalla rockstar Piero Pelù, a salutare il nuovo anno a Cosenza nel concertone di capodanno. Anche Pelù ha annunciato il suo arrivo nella città bruzia in un post su facebook.

Non solo Piero Pelù è atteso nel concertone di capodanno a piazza dei Bruzi a Cosenza. Tante, infatti le band che saluteranno il 2016 dalle piazze della città bruzia. A partire dalle 3 in piazza XV Marzo ci saranno il dj set britannico dei Blur e del batterista Dave Rowntree. Già dalla mezzanotte, inoltre, si esibiranno sul palco montato tra piazza Kennedy e piazza Bilotti,i ragazzi di X-Factor, il cosentino Eva, i Moseek e Davide Shorty. L'hip pop di Dj Double S sarà presente nell'area del Mab mentre per i nostalgici degli anni '50, lo spettacolo Ladyvette sarà in scena in piazza Santa Teresa. E infine i 'coltivatori di musica' che faranno compagnia ai cosentini fino alle prime luci dell'alba.