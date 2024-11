L'annuncio del sindaco Mario Occhiuto con un post sui social

Skunk Anansie, rock band britannica di respiro internazionale, sarà protagonista del concerto organizzato dall’amministrazione di Palazzo dei Bruzi per la notte di Capodanno. Ad ufficializzare la notizia, con un post su facebook, è stato lo stesso sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. La leader e voce del gruppo è Deborah Dyer, in arte Skin, straordinaria figura carismatica della musica mondiale. Con lei Richard Lewis al basso, martin Kent alla chitarra e Mark Richardson alla batteria. Gli Skunk Anansie si erano sciolti nel 2001 e i diversi componenti della band avevano intrapreso la carriera da solisti, per ritornare poi insieme nel 2009.