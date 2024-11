Il rapper Clementino si esibirà in piazza XV Marzo. Francesco Occhiuzzi e Francesca Lagoteta, entrambi in forza al nostro network, condurranno la serata. Sul palco anche i 911

Cosenza saluterà l’arrivo del 2020 nel cuore del centro storico. Il palco del concerto di Capodanno sarà allestito in Piazza XV Marzo, davanti al Teatro Rendano. Come preannunciato, il protagonista della notte di San Silvestro sarà il rapper irpino Clementino. Lo spettacolo sarà presentato dalla nostra Francesca Lagoteta, apprezzata conduttrice del tg de La C News 24, insieme al direttore artistico della rete Francesco Occhiuzzi. Ingaggiata anche la band locale dei 911. La musica proseguirà fino all’alba con un dj set.