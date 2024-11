Quarta replica sold out per lo spettacolo di Nunzio Scalercio

Parterre gremito al Teatro dell’Acquario e risate spontanee e genuine per “L’attimo sfuttente”, lo spettacolo di Nunzio Scalercio diventato, nel giro di poche settimane, un vero e proprio cult.

Sold out al debutto e nelle successive repliche

Programmato per le festività natalizie, è stato replicato già tre volte nel giro di pochi giorni, per soddisfare la crescente richiesta del pubblico. Il senso di appartenenza alla medesima comunità si respira a pieni polmoni. Le storie raccontate da Scalercio sono quelle ascoltate al bar, nelle sale d’attesa di uno studio medico, in fila alla cassa del supermercato. Chiacchiericci da strada che l’autore ripropone con ironia e sarcasmo, rigorosamente in dialetto, suscitando applausi e sorrisi.

Esilaranti doppiaggi e ospiti locali

Nell’ambito dello show vengono proposti anche alcuni spezzoni di fortunate pellicole, opportunamente doppiate da Scalercio. Esilarante quelli tratti dal film “La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler” in cui il furher scomunica il sindaco Occhiuto per aver chiuso al traffico parte di Via Roma. Sul palco anche alcuni ospiti locali: il restauratore Gianluca Nava, la giornalista e scrittrice Alessia Principe, l’attrice Annarita Laganà e il regista Dante De Rose. La parodia della vita quotidiana dei cosentini, delle loro abitudini, dei loro modi di fare e di dire, è il più efficace degli scacciapensieri e regala due ore di assoluta serenità.

Salvatore Bruno