52 stand, 49 maestri cioccolatieri provenienti dal sud Italia: sono i numeri della 13esima edizione della festa del cioccolato che anche quest'anno si terrà sull'isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza. Le novità dell'edizione 2015 della manifestazione sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa nella sede della CNA provinciale di Cosenza. Un evento nato quasi per gioco, 13 anni fa, e che oggi è diventato uno degli appuntamenti piu' attesi dell'autunno cosentino, sostenuto all'epoca dalla Provincia, dal Comune poi e negli ultimi anni anche dalla Camera di Commercio di Cosenza. “Una scommessa vinta, a giudicare dalle presenze ( lo scorso anno oltre 90 mila persone) - ha sottolineato Pino De Rose event planner Publiepa e patron della manifestazione. “Secondo una formula ormai rodata anche quest'anno degustazioni, sfilate a tema sul cioccolato, laboratori aperti e animazione. Ci sarà inoltre la presenza dell'istituto alberghiero “Mancini”, con ricette a base di cioccolato. Spazio anche alle associazioni con stand dedicati al sociale”.

Alla manifestazione saranno presenti i migliori maestri cioccolatieri del sud Italia. Una iniziativa che negli anni è cresciuta grazie alla sinergia tra enti e istituzioni del territorio.

“L'obiettivo - ha sottolineato il Presidente della CNA di Cosenza Franco Rosa - è quello di valorizzare le eccellenze della regione , sostenere le tradizioni artigianali e abituare i consumatori all'acquisto di prodotti locali di alta qualita'. C'è, pero', bisogno di fare rete, per sostenere una manifestazione che rappresenta un importante volano per lo sviluppo economico del territorio”.

Un evento - ha sottolineato Loredana Pastore , Assessore alle Attivita' Produttive e Crescita economica della città di Cosenza - che consente di far conoscere le eccellenze del territorio e che vede la presenza dei migliori maestri cioccolatieri del mezzogiorno. E questo è anche un modo dell'amministarazione comunale per dare valenza ai prodotti del territorio”. “Le caratteristiche del cioccolato sono state illustrate da Francesco Occhiuto, in rappresentanza dei maestri cioccolatieri. “Gli artigiani del territorio ha detto - puntano sulla qualità delle materie prime. Il cioccolato fa bene, soprattutto all'umore”. L'assessore Massimo Bozzo ha invece illustrato le altre due novità inserite nella XIII edizione della festa del cioccolato: Dolce Fido per favorire le adozioni dei cuccioli ospitati nel canile sanitario di Donnici, e l'evento “Previeni a Cosenza” , in collaborazione con Avas Presila, Misericordia, Unione italiana Ciechi e Amlpifon, con una giornata dedicata alla prevenzione .

Taglio del nastro per la XIII edizione della Festa del Cioccolato Venerdì 23 ottobre ore 17.30 sull'isola pedonale di Corso Mazzini a Cosenza