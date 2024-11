Si svolgerà venerdi 16 ottobre alle ore 21 presso il teatro Tiri di Cosenza, la finalissima del 'Suoni e Rumori Festival'

E’ tutto pronto per la finalissima del Suoni e Rumori Festival, fissata il prossimo venerdì 16 OTTOBRE alle ore 21:00 presso il Teatro A. Tieri di Cosenza.

Il Festival giunto alla II edizione si conferma come un punto di riferimento a Sud, per i contest riservati alla musica emergente e rinnova anche quest’anno la collaborazione con Warner Chappell, a cui si affianca come partner d’eccezione Sony Music Italia.

Il concorso aperto a band e solisti la cui età anagrafica superi i 14 anni, senza alcun distinzione di genere musicale proposto, ha selezionato circa 40 candidati, che hanno animato le semifinali nelle due macrocategorie previste: INEDITI e INTERPRETI.

I dodici finalisti del contest, selezionati da un team di qualità, formato da musicisti di rinomata caratura nazionale ed esperti del settore, approderanno sul palco del Teatro A. Tieri per aggiudicarsi la possibilità di entrare nel mondo della discografia italiana.

A comporre la giuria della finalissima: Diego Calvetti (autore e produttore), Roberto Rossi (direttore artistico Sony Music Italy), Marco Ragusa (direttore artistico Warner Chappell) e Dario Brunori (cantautore).

TRE I PREMI MESSI IN PALIO.

- PREMIO “SUONI E RUMORI FESTIVAL” (Primo Premio)

Il vincitore assoluto del Festival si aggiudicherà la produzione artistica di un singolo con Diego Calvetti e la registrazione del brano al “Platinum Studio”, con la possibilità di lavorare all’interno di uno degli studi più importanti italiani, che quotidianamente ospita artisti del calibro di Gianni Morandi, Alex Britti, Bianca Atzei, Patty Pravo, Annalisa Scarrone, Alessandra Amoroso e tanti altri.

– PREMIO “CATEGORIA INEDITI” (Secondo Premio)

•Il secondo premio verrà assegnato alla categoria INEDITI, che si aggiudicherà il premio USONG, il portale dedicato interamente a compositori, autori e artisti che intendono avere la possibilità di proporre le loro produzioni musicali ai professionisti del settore. Il portale Usong è uno strumento per la ricerca di nuovi talenti e nuovi brani da proporre come Hit, con la collaborazione delle più grandi case discografiche italiane come Sony Music, Warner Chappell, Emi Publishing, Universal Music, Carosello Records.

Il vincitore avrà la possibilità di far ascoltare fino a 10 brani inediti ad un team di esperti e di registrare un brano presso uno degli studi convenzionati con il “Suoni e Rumori Festival”.

- PREMIO “CATEGORIA INTERPRETI” (Terzo Premio)

•Il vincitore della categoria Interpreti si aggiudicherà infine la possibilità di registrare una cover professionale presso uno degli studi convenzionati con il “Suoni e Rumori Festival”.

Ospiti speciali della serata infine, il pluripremiato cantautore cosentino Dario Brunori e i vincitori del Premio della Critica Amnesty International Villa Zuk.