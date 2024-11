Il Coordinamento nazionale docenti della disciplina dei Diritti umani comunica che giorno 9 e 10 marzo si terranno due giornate formative sui temi dell’educazione ai Diritti Umani

L’evento, fortemente patrocinato dalle dirigenti scolastiche, prof.ssa Annamaria Maltese dell’Istituto comprensivo Maria Grazia Cutuli e dalla prof.ssa Antonella Romeo del Liceo scientifico statale Filolao, è stato promosso dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei diritti umani e dall’UPMED di Crotone, ed è rivolto sia ai docenti sia agli studenti, inserendosi a pieno titolo tra le azioni di sensibilizzazione dei principi universali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’ ONU. All’iniziativa sarà presente la dott.ssa Mariella Abruzzo dell’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe Onlus. Alla fine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’Associazione Robert F. Kennedy Foundation of Europe Italia Onlus. Il progetto educativo di cui la Robert F. Kennedy Human Rights Italia si occupa, destinato alle scuole di ogni ordine e grado, si chiama “Speak Truth to Power: coraggio senza confini” e si basa sull’omonimo manuale. Il progetto introduce gli studenti delle scuole primarie e secondarie alla prevenzione e tutela dei diritti umani attraverso le storie degli attivisti con cui il Robert F Kennedy Human Rights collabora. Gli argomenti trattati spaziano dalla schiavitù minorile, al diritto all’istruzione, dall’ambiente all’autodeterminazione dei popoli. Il progetto è riconosciuto dalla Dir. MIUR 90/2003. L’azione formatrice sarà condotta dalla dott.ssa Mariella Abruzzo dell’associazione Robert Kennedy Human Rights Italia. L’inizio del meeting è previsto per le ore 16 di giorno 9 marzo presso la scuola Maria Grazia Cutuli con la formazione dei docenti; inoltre si terrà nei locali dell’Istituto Tecnico Industriale Guido Donegani di Crotone, dalle ore 18.30 alle ore 19.30, un seminario formativo gratuito sul tema dei diritti umani indirizzato a tutti i docenti. La giornata conclusiva si svolgerà presso il liceo scientifico statale Filolao (ore 08.00 – 10.00) e l’istituto comprensivo Maria Grazia Cutuli (10.00 – 13.00) e coinvolgerà gli studenti intervenuti. L’attività formativa – educativa in oggetto è stata resa possibile grazie all’organico di potenziamento assunto nella fase C del piano straordinario delle scuole in questione.