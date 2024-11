Da qualche ora i social sono impazziti per alcune foto che ritraggono il supereroe mascherato per le vie del capoluogo cittadino. Ecco però quale potrebbe essere la verità

Crotone come Gotham City? Batman ha smarrito la via della Bat-caverna e ha preso residenza nel capoluogo pitagorico, diventando il nuovo difensore della legge? Mistero. Sui social network, da alcune ore, stanno rimbalzando fotografie come questa che ritraggono il supereroe nato dalla penna di Bob Kane e Bill Finger per le vie cittadine: in questa scruta Crotone dall’alto, mentre in un’altra che sta facendo il giro dei social, lo si trova sul corso cittadino. I vari rumors, però, porterebbero sulle tracce dei registi crotonesi Aldo e Severino Iuliano che starebbero preparando una produzione con protagonista proprio Batman; in particolare, contattato Aldo Iuliano, ha voluto mantenere un alone di mistero intorno a tutta la questione. Di sicuro ne risentiremo parlare, visto il grande talento dei due fratelli artisti. Una cosa è certa: Crotone ha un suo nuovo protettore.