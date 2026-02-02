L’appena 18enne ballerino calabrese vince la sfida ed entra a far parte dello show di Maria De Filippi. Il primo cittadino Mimmo Lo Polito: «Siamo immensamente orgogliosi di Antonio, il suo percorso è un esempio per tutti i giovani: passione e impegno portano lontano»

Un giovane calabrese varca le porte di uno dei talent show più seguiti e influenti della televisione italiana. Antonio Stillante, 18enne originario di Castrovillari, ha infatti conquistato il banco ad Amici di Maria De Filippi dopo aver superato la sfida contro Maria Rosaria Dalmonte, regalando un momento di grande emozione anche alla sua terra d’origine, che ha seguito con partecipazione ogni passo della sua esibizione.

La sua storia

Campione assoluto di danze latino-americane, Antonio non è un volto nuovo nel panorama della danza sportiva. Cresciuto artisticamente nella scuola Sarà Danza di Castrovillari, sotto la guida della maestra Sara Mola, ha mostrato fin da giovanissimo una combinazione rara di talento, disciplina e sensibilità. Un percorso iniziato all’età di cinque anni e costruito con costanza, che lo ha portato a distinguersi rapidamente anche fuori dai confini regionali e nazionali.

Negli ultimi anni i risultati parlano per lui: in coppia con la partner Iana Moiseenko si è laureato campione italiano assoluto Youth Latin, ha conquistato l’argento ai Campionati Europei di Tallinn e il bronzo ai Mondiali di Wuxi, in Cina, affermandosi tra i migliori giovani interpreti della disciplina a livello internazionale. Traguardi importanti, raggiunti senza mai trascurare il percorso scolastico.

L’approdo ad Amici rappresenta ora un’occasione decisiva di crescita, visibilità e confronto artistico, in un contesto che permette di confrontarsi con i migliori talenti della disciplina. Un risultato che non riguarda solo il ballerino, ma che viene vissuto come motivo di orgoglio collettivo dalle comunità di Castrovillari e Cassano all’Ionio, che si sono strette attorno al giovane con messaggi di sostegno e congratulazioni istituzionali.

«Siamo immensamente orgogliosi di Antonio. Il suo percorso è un esempio per tutti i nostri giovani: la passione unita all’impegno porta lontano. Forza, i castrovillaresi sono tutti con te», ha dichiarato il primo cittadino Mimmo Lo Polito. «Per il momento è giusto fermarsi e applaudire – ha fatto invece sapere il Comune cassanese guidato da Gianpaolo Iacobini – seguiremo ogni suo progresso e lo supporteremo sempre verso nuovi traguardi».