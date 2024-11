L’unico concerto in Calabria del cantautore romano è in programma il 24 agosto alla Summer Arena

Cresce l’attesa per il grande concerto che Fabrizio Moro terrà il prossimo 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma: la grande festa della musica organizzata in uno dei luoghi simbolo della città del cantautore darà il via al tour che a partire da luglio lo porterà a esibirsi in tutta Italia, nel corso dell’estate. E che lo farà arrivare anche a Soverato, per l’unica data calabrese, il 24 agosto alla Summer Arena. Inserito nella programmazione della Esse Emme Musica di Maurizio Senese, che gestisce la struttura, il concerto di Fabrizio Moro è uno degli eventi più attesi dell’estate in musica della Summer Arena.

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo, oltre al nuovo progetto “Parole rumori e anni”, 8 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, il brano è stato certificato oro dopo solo due settimane dalla data di uscita. Fabrizio Moro ha da poco collaborato con Ultimo per la realizzazione del suo nuovo singolo “L’eternità (Il mio quartiere)”, una rielaborazione di un brano del cantautore, originariamente contenuto all'interno dell'album del 2013 “L’inizio”, arricchito da alcuni versi rappati da Ultimo, in radio da pochi giorni. Nel corso degli anni, diversi brani dell’artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi Tv.

