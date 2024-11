L'artista in corsa nella categoria per la migliore colonna sonora per il film Odio l'estate di Aldo, Giovanni e Giacomo, ed in quella della miglior canzone originale con il brano Un errore di distrazione

Anche il cantautore cosentino Dario Brunori è in corsa per il prestigioso Nastro d’Argento, il più antico premio cinematografico italiano, istituito nel 1946. L’artista calabrese ha ricevuto due nomination.

In corsa per due categorie

Concorre nella categoria della miglior colonna sonora per il film Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo, ed in quella della miglior canzone originale con il brano Un errore di distrazione, scritto appositamente per la pellicola di Duccio Chiarini L’ospite, nella quale Brunori ha anche un ruolo di comparsa.

Gli altri brani in gara

Sono sei nel complesso le nomination per la miglior canzone originale. Oltre a Brunori, concorrono al premio tra gli altri, anche Claudio Baglioni e Diodato, quest'ultimo già vincitore del Festival di Sanremo e del David di Donatello. Ecco i brani in gara:

Che vita meravigliosa di Diodato – La Dea Fortuna

Gli anni più belli di Claudio Baglioni – Gli anni più belli

Il ladro di giorni di Alessandro Nelson Garofalo cantata da Alessandro Nero Nelson e Claudio Gnut – Il ladro di giorni

Rione Sanità di Raffaele Buonomo – Il sindaco del Rione Sanità

Un errore di distrazione di Brunori Sas – L’ospite

We come from Napoli di Liberato con Robert Del Naja – Ultras

Colonne sonore

Tra i competitor di Dario Brunori, nella categoria colonne sonore, c’è anche il premio Oscar Nicola Piovani

Brunori Sas – Odio l’estate

Pasquale Catalano – La Dea Fortuna

Dario Marianelli – Pinocchio

Mauro Pagani – Tutto il mio folle amore

Nicola Piovani – Gli anni più belli

La cerimonia di premiazione

A causa dell’emergenza Covid, questa edizione dei Nastri d’Argento non potrà essere ospitata come da tradizione al Teatro Antico di Taormina, ma si svolgerà a Roma, a fine giugno, alla presenza degli artisti, sia pure nel rispetto delle regole di distanziamento imposte per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.