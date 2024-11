La mostra sarà allestita dall’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. In essa verranno esposti i lavori realizzati nel corso dagli allievi del corso di “Metodologia della Progettazione”

Il giorno 16 luglio 2016 verrà inaugurata presso i “Tapis Roulant” di Reggio Calabria una singolare mostra intitolata “De Tetraedri”, allestita a cura dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. In essa verranno esposti i lavori realizzati nel corso dell’anno 2015-2016 dagli allievi del corso di “Metodologia della Progettazione” tenuto dal Prof. Giuseppe Monzo coadiuvato dai professori Manuardi, Monorchio, Mento, Scordo, Vecchi, De Gregorio, Mayaud e fortemente voluto e appoggiato fin dall’inizio dagli organi direttivi dell’Accademia e in prima persona dalla Prof.ssa Mariadaniela Maisano. In quest’occasione l’Accademia esce di nuovo all’aperto per interagire con la Città in cui opera da diversi anni con voce sommessa ma significativamente propositiva di “scenari artistici originali” legati al Territorio e in particolare alla Città di Reggio Calabria.



I Tapis Roulant, location unica, si offrono come una “galleria d’arte sui generis” e fanno da supporto originale e indispensabile all’attuazione della mostra.



Il sottofondo musicale, in perfetta sintonia con le opere esposte, è stato scelto con cura dagli stessi allievi dell’Accademia di Belle Arti e sono tutte canzoni del gruppo musicale “…a Toys Orchestra”.



Gli allievi espositori sono: Anastasi Desiré, Barletta Nausica, Barresi Massimo, Dimondo Antonino, Focà Marina, Fuscà Adriano, Gagliosto Chiara Maria, Giacco Ester, Lo schiavo Roberta, Ligato Valentina, Maesano Noemi, Miano Lucia, Moio Carmela, Murisano Valentina, Neri Francesco P., Nocito Francesca, Panzitta Carmela, Picciotto Domenico, Pizzonia Roberta, Plovino Alessandra, Pusateri Michela, Salvatore Carmela, Scolaro Federica, Tuscano Sara, Todaro Karim, Vallelonga Fabio.