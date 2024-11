L’incontro con la stampa e con i cittadini si terrà nella sala del Consiglio comunale

Un vero e proprio “giro d’Italia” quello di Lidia Menapace, staffetta partigiana, oggi novantaduenne, scrittrice, “appassionata di democrazia e di Costituzione”, da sempre impegnata nel movimento delle donne e della non-violenza. Una delle tappe previste è quella di Reggio Calabria.

Domani, martedì 8 novembre 2016, alle 16.30, dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale, Lidia incontrerà i giornalisti reggini nel corso di una conferenza stampa che avrà come oggetto la Democrazia e la Costituzione, temi sui quali è in corso in tutto il Paese una vivace discussione in vista del Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016.

L’incontro con la stampa, all’interno della sala del Consiglio Comunale, sarà al tempo stesso un incontro pubblico che consentirà ai cittadini, che vorranno intervenire, di interloquire con una delle più famose partigiane italiane, che ha pubblicato numerosi libri, l’ultimo dei quali ha per titolo “Io, partigiana. La mia Resistenza”.

L’Anpi di Reggio Calabria sottolinea che si tratta di un evento straordinario, in relazione alla statura intellettuale e morale dell’ex-senatrice Lidia Brisca Menapace.