«Il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Gianpaolo Vallardi, sarà presente all'edizione 2019 del Peperoncino Festival». Lo comunica il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che continua: «Per il secondo anno consecutivo il Sen. Vallardi verrà nella nostra città per prendere parte al Festival, è una testimonianza importante che denota la forza di questo evento ormai riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Luogo di incontro e importante occasione per scoprire le eccellenze della nostra terra». La Commissione Agricoltura del Senato sarà rappresentata anche dalla Senatrice Silvana Rosa Abate.

La 26esima edizione del Peperoncino Festival di Diamante, che si svolgerà dall’11 al 15 settembre, è un evento dedicato alla gastronomia della Calabria, ai suoi “giacimenti”, alle sue leccornie, alle sue millenarie tradizioni. Punto di partenza e di coagulo è il peperoncino, “principe” della dieta mediterranea, indiscusso protagonista della gastronomia calabrese. Sul Lungomare e sul Lungofiume gli stand della “Mostra mercato mangiare Mediterraneo”, una vetrina unica in Calabria per le specialità enogastronomiche, le piante di peperoncini e l’artigianato. Oltre 200.000 visitatori curiosi di apprezzare negli stand le specialità piccanti e il meglio dell’offerta gastronomica. Alla manifestazione saranno presenti anche gruppi folk, provenienti dalle regioni meridionali, che sfileranno per le strade assieme agli artisti di strada. Così ai “Giganti di monte Poro” si unisce “Pullicinella” napoletano mentre i suonatori di organetti e zampogne diventano padroni della strada con la tarantella e la pizzica. Non solo musica però. Sui palchi e nelle piazzette di esibiscono piccole compagnie meridionali. Con canti e farse raccontano le tradizioni di Calabria.