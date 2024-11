Tra le altre cose, il programma prevede la lectio magistralis del Presidente Emerito della Camera dei deputati Luciano Violante che incontrerà gli studenti insieme al giornalista Filippo Veltri

RENDE (CS) - Partono domani all'Università della Calabria i ‘Dialoghi sulla democrazia’. Il programma prevede alle ore 9.00, presso l'Aula Umberto Caldora, la lectio magistralis del Presidente Emerito della Camera dei deputati Luciano Violante che incontrerà gli studenti del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione, insieme al giornalista Filippo Veltri. Alle 14.45, presso l'Aula Solano, interverrà poi Francesco Mandoi, Procuratore Nazionale Aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sul tema: “La legislazione dell’emergenza. Il diritto penale del nemico”. Alla giornata di studio e discussione, porteranno il loro saluto Gino Crisci, Rettore dell’Unical, e Franco Altimari, Direttore del Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione.



A spiegare l'iniziativa, che si inserisce nell'ambito del progetto didattico-scientifico di Pedagogia della R-Esistenza e del percorso sperimentale denominato: Agorà, democrazia bene comune, è il docente Giancarlo Costabile, responsabile del laboratorio e docente di storia dell’educazione alla democrazia all'Unical:«Il tentativo è quello di costruire un percorso permanente di confronto tra Università e territorio sul problema della democrazia, e dei suoi modelli. Non è più pensabile, continua Costabile, affrontare il problema mafioso in Calabria e nel Mezzogiorno senza riflettere organicamente sulla condizione della democrazia nel Paese e a Sud di Roma. La Calabria non è una terra libera per via della vocazione padronale delle sue relazioni sociali, che hanno legittimato una pedagogia servile dell’inginocchiatoio non più tollerabile. Il compito dell’Università, conclude Costabile, è di mettere radicalmente in discussione questo quadro ideologico per rendere effettiva, nei diritti e nei doveri, la nostra Carta Costituzionale anche nel Meridione».