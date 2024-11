La kermesse organizzata dall'associazione Le Trame in collaborazione di Aicem Calabria e Enotria è prevista per il prossimo 19 e 20 agosto

Grande attesa per l'VIII edizione del festival di artisti di strada "Bratiria nta chiazza" organizzato dall'associazione "Le Tarme" in collaborazione con "Aicem Calabria" ed "Enotria" con il patrocinio gratuito del Comune di Drapia che andrà in scena il prossimo 19 e 20 agosto. Dopo una stagione ricca di laboratori, eventi e spettacoli, l'associazione arriva al punto culminante con il loro festival estivo.

Come ogni anno il carrozzone di artisti attraversa le strade di paese per portare gioia, creatività, allegria, spensieratezza, stupore, inventiva, tradizione, innovazione e tutto ciò che fa parte del potenziale umano. Bratiria nta chiazza è un festival che trova la sua anima nell'intento di diffondere le arti come forma di espressione atemporale, coinvolgere le persone di qualsiasi età in un giorno che sia fatto di magia per grandi e piccini.

Quest'anno il programma avrà note internazionali e di grande varietà: si partirà dal Guatemala con la compagnia "Chúmbala Cachumbala" e il loro teatro di figura e in miniatura, si passerà dalla Puglia con l'Annina e il suo "le petit tap" (clown tip-tap), si arriverà a Torino con i "Magda clan circo" e le loro acrobazie nello spettacolo "Soft", per ritornare nella nostra amata terra con i suoni tradizionali del Pollino e la tarantella calabro lucana dei "Totarella".

Nel pomeriggio i bambini e gli adulti avranno la possibilità di seguire laboratori di circo con Valerio Sacco, di riciclo e creazione a cura dell'associazione Aicem Calabria e gli adulti nel frattempo potranno rilassarsi con una seduta di yoga a cura di Rosalba Romano (respiro in movimento). Una sezione a parte quest'anno è stata dedicata (con il contributo della Regione Calabria) alla costruzione di giganti a cura di Victoria Haf e alla sua arte poliedrica.

«Quest'anno - afferma il presidente dell'associazione Annamaria Pugliese - abbiamo voluto fortemente mettere in evidenza due nostre grandi passioni: l'arte di strada e le tradizioni attraverso spettacoli circensi, laboratori artigianali legati alla cultura popolare e concerti di musica tradizionale. Il carrozzone ogni hanno è sempre più carico di volontari che mettono impegno e passione nel festival in cui non c'è un palcoscenico con attori protagonisti ma una grande piazza dove artisti e spettatori si mescolano in una magica interazione. Il carrozzone è pronto a partire, non perdetevelo!»