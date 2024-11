Si svolgerà venerdì 27 maggio alle ore 9.30 presso l'Aula Magna la cerimonia di proclamazione degli studenti eletti nelle scorse elezioni universitarie del 18 e 19 maggio

RENDE (CS) - Sebbene manchi ancora l'ufficialità di alcuni dati inerenti gli organi collegiali minori,gli studenti eletti alle scorse elezioni universitarie del 18 e 19 maggio scorsi saranno proclamati venerdì 27 maggio, alle ore 9.30, presso l'Aula Magna - Centro Congressi "B. Andreatta". A comunicarlo è stata la Commissione elettorale dell'Unical.



Le elezioni universitarie hanno decretato i nuovi rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, al Senato Accademico, al Comitato per lo sport universitario, ai consigli di dipartimento, alle commissioni didattiche paritetiche docenti-studenti, ai consigli di corso di studio e della Scuola di specializzazione in patologia clinica dell'Università della Calabria.