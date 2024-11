«Ho trovato sospesa la messa in onda del film tv su Mimmo Lucano. Siamo in una fase di giudizio e la messa in onda potrebbe creare una turbativa». A dichiararlo, secondo quanto riporta l'edizione online di Repubblica, è il direttore di Rai1 Stefano Coletta, a margine della presentazione dello spettacolo di Beppe Fiorello “Penso che un sogno così”, adattamento televisivo del suo apprezzato show teatrale dedicato a Domenico Modugno, in programma lunedì in prima serata sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

La messa in onda della fiction, liberamente ispirata all’esperienza di accoglienza a Riace, con protagonista lo stesso Fiorello, era prevista lo scorso novembre, prima di subire una nuova cancellazione.

«Stiamo aspettando di avere dei risultati di primo grado che ancora non ci sono stati – ha espresso Coletta - Ho visto subito questo prodotto, ha un grande codice valoriale ma quando si decide la messa in onda bisogna farlo con tutto il rigore possibile. Quindi aspettiamo il giudizio di primo grado».

LEGGI ANCHE: Fiction su Riace, esposto in procura per la mancata messa in onda in Rai

Riace, la fiction su Mimmo Lucano cancellata (ancora) dai palinsesti Rai

Caso Riace, Fiorello: «Fiction censurata». La Rai: «Sospesa per l’inchiesta su Lucano»