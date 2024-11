Un altro grande appuntamento musicale nella città catanzarese che continua ad ospitare cantanti di fama nazionale e internazionale

Dopo i successi registrati negli ultimi giorni con i concerti di Alessandro Mannarino e Francesco Renga, prosegue la programmazione alla Summer Arena di Soverato della Esse Emme Musica di Maurizio Senese.



Stasera è infatti il turno di Fiorella Mannoia accompagnata dalla sua band con l’album “Combattente”, assieme ai grandi successi e canzoni che hanno costellato la sua carriera. Nell’album sono presenti anche la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori e i 4 successi “sanremesi” di Fiorella (“Caffè Nero Bollente” del 1981, “Come si cambia” del 1984, “Quello che le donne non dicono” del 1987, “Le notti di maggio” del 1988) registrate live nel corso di “Combattente Il Tour” e una bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato, anch’essa in una versione live.

Non potrà mancare il brano sanremese “Che sia benedetta”, un vero e proprio “inno alla vita”, come lo ha definito la stessa Fiorella.

La Summer Arena, forte dei successi registrati nel corso di questa seconda annualità, continua a dimostrare quanto i grandi eventi possano contribuire al turismo dei territori interessati, anche grazie agli sponsor nazionali, regionali, al supporto dell’Amministrazione comunale di Soverato col sindaco Alecci e la collaborazione con il maestro orafo Michele Affidato. La Summer Arena 2017 ha potuto sposare altresì una causa nobile, quale il sostegno delle attività dell’Avis che con la sua rappresentanza provinciale è sempre presente nell’area per promuovere le attuali campagne di sensibilizzazione.