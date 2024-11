Il cosentino si è aggiudicato ben due medaglie a Villasimius dove si sono svolti i Campionati Italiani: oro nella categoria “Compatte” e argento in quella “Reflex”

Il sindaco Mario Occhiuto ha ricevuto questa mattina a palazzo dei Bruzi il campione cosentino di Fotografia subacquea, Francesco Sesso, accompagnato da Alessandra Pagliaro. All’incontro era presente anche Eva Catizone, referente del Sindaco per la Cultura.

Il primo cittadino si è congratulato personalmente con Sesso per l’ultimo successo ottenuto aggiudicandosi ben due medaglie a Villasimius (CA), dove si sono svolti i Campionati Italiani di Fotografia Subacquea, competizione alla quale partecipano i migliori fotografi italiani selezionati attraverso un duro circuito di gare selettive. Francesco Sesso, portacolori dell’Associazione Mediterraneo di Cosenza, si è distinto appunto con due medaglie nelle categorie in gara: medaglia d’oro nella categoria Compatte, vinta dalla compagna di squadra Virginia Salzedo, trentina di “passaporto” ma ormai cosentina d’adozione sportiva, coaudiuvata in acqua da Francesco Sesso. E, ancora, una più prestigiosa medaglia d’argento nella categoria Reflex, classe regina della disciplina, insieme alla modella Alessandra Pagliaro, quest’ultima alla sua prima finale nazionale in qualità di modella. Dopo due giornate di dura competizione in acque sempre difficili come quelle sarde, un solo punto ha diviso l’atleta calabrese dal vincitore, il toscano Roberto Frare. I prestigiosi risultati ottenuti consentiranno a Francesco Sesso di far parte anche per il 2017 del Club Azzurro di Fotografia Subacquea e di rientrare nella elite dei fotografi candidati a rappresentare l’Italia ai prossimi Campionati del Mondo della disciplina.

Il sindaco Occhiuto, nel congratularsi, ha tenuto a sottolineare l’eccellenza rappresentata da Francesco Sesso nella disciplina a cui si dedica da anni e, dicendosi orgoglioso di risultati che danno lustro a tutta la città, ha manifestato la volontà di ospitare in una location comunale un’installazione multimediale del sub che si attesta come campione di magnifici scatti fotografici in immersione.