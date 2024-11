Sono sette le località imperdibili che il Fondo ambiente italiano indica tra i più interessanti per la celebrazione del tradizionale appuntamento

Si avvia a conclusione la due giorni dedicata all'arte e alla cultura. Sono sette i siti in Calabria che il Fondo ambiente italiano indica tra i più interessanti per la celebrazione delle "Giornate Fai di primavera", iniziativa giunta alla venticinquesima edizione, partita nella giornata di ieri. I siti indicati dal Fai sono la città bizantina di Rossano, la Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Civita, il Belvedere di Civita, la Cavalcata di Santa Anastasia a Santa Severina, il Forte Siacci a Campo Calabro, il Castello Lamberti a Stignano ed il Quartiere Romano, che comprende Le Terme, Le Domus ed I Mosaici, a Vibo Valentia.



Le altre località scelte per lo svolgimento dell'iniziativa, che si concluderà oggi 26 marzo, sono Catanzaro, Soverato, Spezzano della Sila, Crotone, Bova e Placanica.



Le Giornate Fai sono aperte a tutti, "ma un trattamento di favore - è detto in un comunicato - é riservato agli iscritti al Fondo ambiente italiano ed a chi si iscrive durante le stesse Giornate. A loro saranno dedicate visite esclusive, corsie preferenziali ed eventi speciali".