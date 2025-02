La notizia ha iniziato a serpeggiare nei giorni scorsi, facendo impazzire i fan: Tony Effe avrebbe ordinato quattromila rose rosse per Giulia De Lellis, con tanto di consegna spettacolare in una stanza d’hotel a Sanremo. Un gesto da sogno, che ha subito scatenato l’immaginazione di molti. Proposta di matrimonio in vista? Forse sì, forse no.

La conferma ufficiale non è arrivata, ma nemmeno una smentita. La domanda diretta è stata posta proprio a Tony Effe durante l’inaugurazione del chiosco di street food romano Damme da magnà. Una fan, coraggiosa, lo ha incalzato: «Tony, ma sta proposta di matrimonio?». Il rapper, sorridendo, ha risposto con un enigmatico «No comment».

A mettere ulteriore pepe alla vicenda ci ha pensato Chef Ruben Bondì, che ha scherzato davanti a Noemi: «Quando le darà l’anello, se sposa», tra le risate dei presenti. Nessuna conferma, ma anche nessuna smentita. Insomma, i giochi sono ancora aperti.

C’è chi sostiene che le famose rose rosse siano state ordinate non per una proposta di matrimonio, ma per festeggiare San Valentino in grande stile, proprio durante la serata delle cover a Sanremo. Qualunque sia la verità, il gesto faraonico ha già fatto sognare i fan della coppia.

Quello che è certo è che Tony Effe e Giulia De Lellis vivono un momento d’oro. Dopo mesi di discrezione, la coppia è uscita finalmente allo scoperto, regalando ai fan romantiche dichiarazioni d’amore sui social. La loro relazione è ormai solida, tanto che i due hanno deciso di convivere.

Giulia, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità. Recentemente ha dichiarato di voler un figlio, spiegando che ama i bambini e sogna di costruire una famiglia. Tuttavia, ha precisato che non ha fretta e vuole che tutto avvenga in modo naturale, senza forzature.

Se da un lato il Festival sembra tingersi di rosa per Giulia, dall’altro c’è stato un piccolo imprevisto. La presenza della De Lellis al Dopofestival per commentare i look della kermesse era data praticamente per certa. Ma all’ultimo momento, la produzione ha deciso diversamente, preferendo alla ex corteggiatrice di Uomini e Donne Anna Dello Russo, esperta di moda dal curriculum internazionale.

Uno smacco? Forse. Ma Giulia non si ferma mai. E, mentre il gossip continua a ruotare attorno a lei e a Tony Effe, non resta che aspettare San Valentino per scoprire se quelle quattromila rose porteranno anche un anello… oppure solo tanto, tanto amore.