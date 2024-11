L'intervista durante Zigo Zago, il format in onda su LaC Tv dalla postazione dell'Aeroporto di Lamezia, ha offerto uno sguardo sulla vita e sulla carriera di Giuseppe Garibaldi. Il 31enne calabrese, ex concorrente del Grande Fratello, con la sua spontaneità e semplicità ha saputo conquistare l'affetto dei telespettatori. L’ex gieffino, nell'ambito della puntata curata da Palma Serrao, Simona Tripodi e Italo Palermo, si è dimostrato un giovane talentuoso e genuino, capace di arrivare al cuore del pubblico grazie alla sua spontaneità e semplicità.

Il successo del Grande Fratello

Celebrato come "Miglior personaggio calabrese 2024", Garibaldi è diventato un simbolo di autenticità e umiltà, doti rare nel mondo dello spettacolo, che lo hanno reso una figura amata e rispettata, mantenendo salde le radici nella sua terra e nei suoi valori. Durante l’intervista ha parlato dell'esperienza al Grande Fratello e la popolarità guadagnata grazie alla sua partecipazione al programma. Nonostante il successo, ci tiene a mantenere un atteggiamento umile, come dimostrato dalla sua decisione di non partecipare al recente Festival del Cinema di Venezia, non sentendosi ancora all’altezza del contesto. Questo gesto di sincerità è stato molto apprezzato dai suoi fan.

La chiacchierata ha toccato l'argomento futuro e il desiderio di diventare attore mantenendo la sua personalità semplice e autentica. Garibaldi ha espresso il desiderio di restare fedele a se stesso senza stravolgere la sua identità, ammirando personaggi come il ballerino e conduttore Stefano De Martino, in onda su Rai1, «che ha saputo crescere nel mondo dello spettacolo partendo da umili origini». Si è parlato anche di Beatrice Luzzi, una sua cara amica, che ora partecipa al Grande Fratello e con cui mantiene un rapporto di stima reciproca.

Beatrice Luzzi, «un'amica speciale e un modello»

Giuseppe Garibaldi ha espresso grande stima per la Luzzi, definendola una donna intelligente e affascinante. Ha sottolineato come la loro amicizia sia nata all'interno della casa del Grande Fratello e come sia riuscita a resistere anche dopo la fine del programma. La donna, ha raccontato Garibaldi, gli ha dato un prezioso consiglio: «Studiare a fondo per affrontare al meglio il mondo dello spettacolo». Giuseppe ha riflettuto sulla possibilità di creare amicizie sincere nel mondo dello spettacolo, un ambiente spesso competitivo e pieno di invidia. Ha affermato che, nonostante le difficoltà, è anche possibile instaurare rapporti autentici, come quello con Beatrice. L'ex concorrente del Grande Fratello ha parlato, inoltre, delle difficoltà che ha incontrato dopo l'uscita dalla casa, come la gestione della fama e la pressione mediatica. Ha sottolineato l'importanza di mantenere i piedi per terra e di non farsi sopraffare dal successo. I progetti futuri di Giuseppe sono tutti incentrati sullo studio, ma non ha escluso la possibilità di cimentarsi in nuove collaborazioni. La sua più grande aspirazione resta quella di entrare nel mondo del cinema. La puntata disponibile su LaC play, clicca qui per rivederla.