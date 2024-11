La giovane cantante è già vincitrice del The Voice Festival e a settembre è stata convocata all'Ariston come ospite speciale in occasione della finale di Sanremo Rock

Rimini è stata per quattro giorni la capitale italiana della musica con l'evento Rim "Rimini in Musica" e la Calabria è stata protagonista grazie alla partecipazione di Marisa Vergata, la 13enne catanzarese già vincitrice del The Voice Festival, e di Luigi Strangis ospite speciale. L'evento è stato presentato da Anna Falchi, dalla showgirl Ilenia De Sena e dal presentatore televisivo Mirco Realdini, e sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Rimini.

Marisa si è esibita per tre giorni, davanti a commissioni formate da produttori e discografici tra i più importanti d'Italia e migliaia di spettatori, al Teatro degli Atti e all'Arena degli Agostiniani prima di arrivare ad esibirsi l'ultima serata per la finale e la finalissima all' Arena Francesca da Rimini dove ha vinto e condiviso il palco con il cantante calabrese Luigi Strangis vincitore di Amici.

La cantante catanzarese, Marisa Vergata è soddisfatta per il risultato ottenuto e per aver condiviso il palco e conosciuto di persona Luigi Strangis definito un artista serio, umile e disponibile, tant'è che si è promessa di studiare per poter un giorno interpretare un brano dell'artista.

Inoltre, ha confidato che parte della sua vittoria la deve proprio a Luigi, in quanto, il poterlo incontrare è stato il reale motivo della sua partecipazione all'ultimo momento al Festival. Con questa vittoria, per Marisa inizia un anno di impegni artistici, il primo di enorme importanza sarà il 9 settembre con la convocazione ad esibirsi al Teatro Ariston di Sanremo come ospite speciale durante la finale di Sanremo Rock.