L'evento si concluderà con il talkshow dedicato alla promozione del Pecorino del Poro, al quale parteciperà anche l'attrice e conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti

Dopo l'Expo Milano 2015 e Ndujamu a Spilinga, il Cogal monte poro-serre vibonesi, continua la sua azione di promozione e valorizzazione del territorio vibonese con l'evento "ORO DEL PORO" che si svolgerà a Rombiolo Domenica 13 settembre 2015.

L'evento che si concluderà con il talkshow dedicato alla promozione del PECORINO DEL PORO, al quale parteciperà anche l'attrice e conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti, si inquadra nell'ampio programma portato avanti dal Cogal per valorizzare e promuovere le risorse locali di eccellenza quale strumento per sostenere l'offerta turistica rurale.

L'evento di Rombiolo concluderà di fatto le attività previste dall'attuale programmazione 2007-13, parlando di PECORINO DEL PORO, quale risorsa da valorizzare per creare opportunità imprenditoriali e occupazione, puntando soprattutto sui giovani.

Importanti risultati si sono ottenuti nel corso degli anni nella valorizzazione delle produzioni locali di "eccellenza" quali "la cipolla rossa di Tropea” e la “ nduja” di Spilinga, così come le risorse "ambientali, culturali, gastronomiche e dell'artigianato artistico" sono presenti sui circuiti internazionali della comunicazione con l'obiettivo di sostenere l'offerta turistica rurale valorizzando dunque le potenzialità straordinarie di cui è dotato il territorio Vibonese.

Il PECORINO DEL PORO, può e deve essere un ulteriore apporto per il nostro territorio al fine di rafforzare l'economia locale.

L'evento che si svolgerà a Rombiolo, sarà un ulteriore occasione per analizzare e approfondire le problematiche che non hanno consentito ancora al "PECORINO" di avere il ruolo di "trascinamento" dell'area territoriale del Poro, che con le sue caratteristiche territoriali, le risorse gastronomiche, la presenza di iniziative imprenditoriali del turismo rurale e dell'agriturismo può ambire alla crescita economica per dare risposte alla domanda di lavoro.

La partecipazione delle organizzazioni agricole, delle rappresentanze Istituzionali e degli operatori del comparto ovi-caprino, consentirà di tracciare un percorso da collocare all'interno della nuova programmazione 2014-20.

L'evento che si terrà a Rombiolo prevede l'esposizione dei prodotti tipici e della gastronomia locale, dell'artigianato artistico, la degustazione dei prodotti più significativi del territorio; si rilancia così l'iniziativa "MOSTRA MERCATO" le cui edizioni realizzati con i precedenti programmi LEADER aveva prodotto interesse nella presenza turistica.

La mostra mercato sarà caratterizzata dalla partecipazione dei produttori all'interno dell'area espositiva organizzata con appositi gazebo e sarà l'occasione per mettere insieme il "paniere" delle risorse locali sulle quali far leva per la crescita e lo sviluppo del sistema produttivo locale.