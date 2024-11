Come nelle edizioni precedenti del Festival di Sanremo anche quest’anno una delle cinque serate di cui si compone la manifestazione canora è dedicata ai duetti. Nella serata di venerdì 8 febbraio, la quarta competizione canora sanremese presentata da Claudio Baglioni, i 24 interpreti in gara canteranno la propria canzone in una versione ‘rivisitata’ in compagnia di un ospite. Brunori Sas, l'artista di Cosenza si esibirà sul prestigioso palcoscenico del teatro Ariston di Sanremo insieme agli Zen Circus. Brunori Sas segue un incredibile 2018 che lo ha visto conquistare il pubblico e la critica con l’album di inediti “A casa tutto bene”, certificato disco d’oro, seguito dal grande successo live dell’omonimo tour, con oltre 65.000 biglietti venduti e numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con “La Verità”, che ha ottenuto anche il disco d’oro.