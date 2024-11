Corre ormai spedito il cortometraggio “Abbracciami invece” realizzato dal Polo Tecnologico di Lamezia Terme, con la regia di Francesco Pileggi. Il lavoro è tra i finalisti del concorso nazionale Fedic Scuola che si chiuderà a Carrara il 15 novembre ed è stato selezionato per le semifinali del Giffoni Experience. La scuola lo scorso anno si era aggiudicata il primo premio al Montecatini Film Festival con il cortometraggio “Siamo Tutti Un Po’ Rromani” sempre con la regia di Francesco Pileggi.



Il corto è stato realizzato nel “Cine Teatro Labò” laboratorio fortemente voluto dalla dirigente scolastica Patrizia Costanzo, come strumento di inclusione di alunni con autismo, con difficoltà motorie e handicap, di prevenzione alla dispersione scolastica e al disagio giovanile. Attraverso la ricerca non facile della propria identità sessuale, un alunno trascina suo malgrado la propria classe fino a coinvolgere poi l’intera scuola su scenari che hanno origine spesso in ambito familiare. Questa la trama in sintesi del film che nonostante la serietà degli argomenti riesce con un sottile impianto ironico anche a strappare sorrisi.

Omofobia, ricerca della propria identità sessuale, rapporto genitori-figli, alunni-insegnanti, reazioni violente al “no” sentimentale adolescenziale, ma anche solidarietà e amicizia sono alcuni dei temi trattati dai ragazzi protagonisti in tutte le fasi della realizzazione. Temi discussi e affrontati incontro dopo incontro per tutta la durata del laboratorio con il regista. Protagonisti del film sono anche gli insegnanti Dario Comito, Vincenzo De Sensi, Daniela Grandinetti e Gino Vescio che si sono cimentati in veste di attori oltre a collaborare con il regista e a confrontarsi con gli alunni. Una conferma del percorso messo in atto dal Polo Tecnologico sulle azioni di contrasto all’esclusione sociale, aldilà di quel che sarà l’esito finale è già un bel premio per la nostra scuola.