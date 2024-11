Ha fatto della sua passione un lavoro mediatico. Un risultato straordinario per Remo Sciutto, il giovane divulgatore di storia dell’arte di origini calabresi, vincitore di “The floor-Ne rimarrà solo uno” in onda su Rai 2. Il 26enne ha infatti sbaragliato tutti i concorrenti agguantando il montepremi da 100mila euro.

Il game show

Remo Sciutto, frame della puntata finale

La trasmissione, condotta da Ciro Priello e Fabio Balso dei “The Jackal” prevede una sfida a colpi di quiz. A ogni partecipante è assegnata una casella e una categoria. Via via, i concorrenti si battono con i confinanti. Il vincitore guadagna la casella avversaria mentre chi perde viene eliminato. L’argomento della prova finale è stato “outfit famosi”, categoria scelta dall’altro sfidante arrivato in finale. Il 26enne calabrese è riuscito a indovinare il maggior numero di personaggi conquistando il montepremi e non nascondendo la commozione. I soldi della vincita, stando a quanto dichiarato nel corso dello show, verranno investiti nell’attività di divulgazione sui social e in parte donati in beneficenza.

Remo Schiutto, il divulgatore di storia

Remo, nell’ambito del programma, ha scelto un nome evocativo ovvero “l’imperatore del Sacro calabro impero”, a testimonianza del legame con la terra d’origine. Il 26enne infatti da anni vive a Bologna dove ha studiato e ha conseguito due lauree in storia dell’arte. Nell’ambito di “The floor” aveva avuto modo di spiegare: «Dare una mano alla mia famiglia e lavorare grazie ai miei studi – aveva affermato- è una grande soddisfazione. Se poi dovesse arrivare la vittoria, si coronerebbe un sogno».

L'abbraccio di Pizzo

Sui social non è mancato l’abbraccio di Pizzo: «Il suo legame con la città è forte e la comunità napitina lo ha sostenuto con entusiasmo durante la finale. Il sindaco e l’Amministrazione comunale – scrivono sui social - si congratulano per questo straordinario successo che lo proietta ancora più in alto nel mondo della divulgazione culturale e dell'intrattenimento».