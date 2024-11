Virtuosismo, ritmo ed energia sul palco della diciottesima edizione di Armonie d'Arte Festival con la musica di John Scofield e John Medeski. Pianoforte e chitarra si mescolano con la vitalità dei due brillanti musicisti jazz incantando il pubblco dell'evento diretto da Chiara Giordano con un repertorio avvincente ed emozionante. La leggendaria chitarra di Scofield, sempre pronto a sperimentare, in perfetta sintonia con il raffinato tocco di Medeski al pianoforte. Ottimo feeling e grande libertà d’espressione per una serata avvincente tra funk, soul e jazz-rock. Un nuovo successo dunque per la kermesse nella suggestiva cornice del Parco Archeologico Scolacium a Roccelletta di Borgia che conferma il profilo sempre più alto ed internazionale della manifestazione che proseguirà venerdì 27 luglio con una originale cena-spettacolo dal titolo "i sensi dell eros".

R.G.