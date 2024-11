Maestri artificieri provenienti da diverse nazioni si ritroveranno a Belvedere Marittimo dal 26 al 28 luglio, per dare vita a spettacolari performance piromusicali, visibili da ogni punto del lungomare, location del Festival dell'Arte Pirotecnica giunto alla sua ottava edizione.

Nel corso della tre giorni di Note di fuoco sono in programma proiezioni su palazzi e visite guidate. Ci saranno inoltre la ruota panoramica, gli artisti di strada, i concerti, le sfilate di moda e le gare sportive che faranno da apripista agli spettacoli pirotecnici che ogni sera, a ritmo di colonne sonore, seguiranno un tema diverso. Adulti e piccini potranno poi divertirsi con il planetario, lo strumento ottico utilizzato per riprodurre in modo estremamente realistico la nostra galassia su uno schermo di proiezione.

Il festival, che nelle passate edizioni ha fatto registrare anche 940 mila presenze, è organizzato dall'associazione di promozione sociale "Creativamente" su uno spazio espositivo di diecimila metri quadri, con 500 addetti ai lavori e 300 artisti presenti. Belvedere Marittimo è uno dei più antichi borghi della Riviera dei Cedri.