Torna, a Trebisacce, il Festival dei gemelli: “Stasera vedo doppio”, appuntamento dedicato al mondo dei gemelli e delle gemelle, giunto alla seconda edizione. Una grande festa per celebrare un rapporto unico, un’unione che nasce ancora prima di nascere. L’appuntamento è per martedì 20 agosto alle ore 21, in piazza Anfiteatro del mare, sul lungomare di Trebisacce.

Inserito nel cartellone degli eventi estivi Marestate 2019, e patrocinato dal comune di Trebisacce, l'evento ospiterà una serie di spettacoli e intrattenimenti per bambini e adulti, oltre alla seconda edizione del Concorso “Stasera Vedo Doppio”, ricco di sezioni tra cui I gemelli più simili, I gemelli più diversi, I gemelli più giovani, e tante altre ancora. Si pone come obiettivo la creazione di un momento di aggregazione e confronto, di divertimento e di intrattenimento, dedicato soprattutto a più piccoli, ma anche di riflessione, durante il quale discutere e confrontarsi sul particolare rapporto che intercorre tra i gemelli. Un’occasione per creare una rete tra famiglie (e non solo) che vivono la grande emozione di condividere nella propria vita un’esperienza gemellare (foto madreshoy).

Il festival da un’idea di due gemelle

Il festival dei gemelli nasce da un’idea di Maria Luisa Iaconianni e Sara Fazzitta, due gemelle che decidono di creare un appuntamento per tutti coloro che vivono un’esperienza simile alla loro. Scoprono così che nel comprensorio ci sono tantissimi gemelli e che ognuno di loro ha una storia incredibile da raccontare, anzi... due.

Parte così l’avventura che le vuole direttrici artistiche di un festival che cresce di anno in anno, il cui fine non limita a riunire gemelli provenienti da ogni latitudine e longitudine, ma che vuole diventare un momento di approfondimento, condivisione e divertimento, tutto nel segno dei gemelli.