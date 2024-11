Due giorni di pizziche e tarante in uno dei quartieri storici di Lamezia Terme. Ritorna il sette e l’otto agosto la manifestazione TarantaBella

Il programma completo non è ancora stato reso noto ma la conferma più importante c’è. Ritorna il sette e l’otto agosto ne quartiere Bella di Lamezia Terme TarantaBella la manifestazione di pizziche e tarante giunta alla quinta edizione. Dietro le quinte ancora una volta l’associazione Gramigna che tirerà le fila di un evento in cui strumenti antichi, chitarre e tamburelli, veicoleranno ritmi nuovi ma con un retrogusto del passato.

Ancora ignoti i nomi dei big. Nelle scorse edizioni ad animare è stata soprattutto la presenza di Ciccio Nucera, musicista della tradizione popolare grecanica la cui notorietà è legata in particlar modo al gruppo Kumelca. Noto per la sua abilità di organettista e di trascinatore Nucera ha imposto una sua personalità nel settore.

L’evento sarà anche quest’anno completamente gratuito e i ritmi della musica popolare del Sud Italia saranno i veri protagonisti. Nelle prossime settimane verranno resi noti noti i nomi degli artisti che saliranno sul palco della quinta edizione del “TarantaBella”.