Il festival, che torna dopo una lunga pausa, andrà in scena tra il 13 e il 14 luglio in piazza XV marzo

Dopo una lunga attesa oggi a Palazzo dei bruzi a Cosenza, è stato svelato il programma delle nuove "Invasioni", lo storico festival che in passato ha portato in città ospiti di grandissimo richiamo (Lou Reed e Patti Smith su tutti). L'edizione del ritorno avrà tutt'altra veste, prendendo una piega più elettronica contaminata da post-punk. Tra il 13 e 14 luglio in piazza XV marzo si esibiranno: The Bug feat Flowdan Clock Dva Bono/Burattini Sonic Jesus Alessandro Baris pres. Sintesi live a/v Venerdì 14 luglio: Elektro Guzzi Ghetto Kumbè La Nina Khompa pres Perceive Reality a/v.

