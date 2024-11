A causa dell'emergenza coronavirus il tempo da trascorrere a casa è davvero tanto. Le diverse piattaforme di streaming on demand offrono un catalogo ricchissimo: ecco i nostri consigli sui titoli da non perdere

Dopo il decreto dell’11 marzo, ribattezzato “Io resto a casa”, è decisamente aumentato il tempo da trascorrere fra le mura domestiche. Scuole, università e gran parte degli uffici sono chiusi. Stessa sorte per i luoghi deputati allo svago: bar, ristoranti, cinema e teatri. È dunque necessario reinventarsi il tempo libero! Tante le cose da fare: mettere in ordine quel cassetto che non si apre da anni e dal quale spunteranno chissà quali ricordi, leggere i libri acquistati e poi abbandonati in libreria, provare nuove ricette, dedicarsi a vecchi e nuovi hobbies per i quali normalmente non c’è mai tempo…

E perché no, tanto tempo libero, tra una video-lezione per i ragazzi e una sessione di smart working per gli adulti, può essere anche impiegato per vedere (o rivedere) serie tv.

Veramente ampio il ventaglio delle offerte presentato dalle principali piattaforme streaming, da Netflix a Prime video, da Infinity a Raiplay, fino a Sky. Divano, pc o telecomando alla mano, vi sono talmente tante serie tv da rimanere chiusi in casa a guardarne per mesi. Nei cataloghi si trovano titoli nuovi ma anche molti di quelli ormai “classici”, che chi si è perso dovrebbe assolutamente recuperare sfruttando proprio questo periodo.

Ecco qualche esempio.

Breaking bad

Trasmessa per la prima volta tra il 2008 ed il 2013, è la più vista su Netflix.

Cinque le stagioni, al centro le vicende di un professore di chimica, Walter White. Stanco ed insoddisfatto della sua vita, nel momento in cui scopre di avere un cancro ai polmoni e tutto sembra crollare, l’incontro con un ex allievo, ora spacciatore, lo illumina. I due si mettono in società per produrre anfetamine, dando una svolta alle proprie esistenze.

Friends

Serie cult degli anni Novanta, l’ultima delle dieci stagioni risale al 2004. Nonostante siano passati sedici anni, però, le storie dei sei amici newyorkesi protagonisti continuano ad attrarre pubblico, anche fra i più giovani.

Tre donne e tre uomini che vivono nello stesso palazzo e trascorrono le loro giornate insieme, tra divertenti peripezie e storie d’amore. Disponibile sia su Netflix che su Prime video.

The Big Bang Theory

Altro grande classico, dodici stagioni, terminata nel 2019, è la sitcom più longeva nella storia statunitense. La si trova sulla piattaforma streaming di Mediaset, Infinity.

Quattro brillanti ragazzi si destreggiano tra scienze e fumetti, e nessuna ragazza. Ci penserà la stravagante Penny, trasferitasi nell’appartamento di fronte a loro, a scombussolare le loro vite.

Lucifer

È la storia del diavolo, che stanco di stare agli inferi si trasferisce sulla Terra, a Los Angeles. Qui gestisce un night club e collabora con la polizia per risolvere casi di omicidi. Proprio in questo frangente, si troverà ad essere sempre più vicino ad una detective speciale…

In attesa della quinta stagione, la serie è disponibile su Netflix. Ironia, crime e un pizzico di romanticismo gli ingredienti che la rendono assolutamente appetibile.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Sempre su Netflix, a metà tra l’horror e il fantastico, e condita da tanta ironia, narra le vicende di un’adolescente all’apparenza come tutte le altre, ma che in realtà nasconde un indicibile segreto: è per metà umana e per metà strega.

Un personaggio a cui è già affezionato chi è cresciuto negli anni Novanta, memore della fortunata serie Sabrina vita da strega.

Scrubs

Le vicende di un medico specializzando, tra amicizie, lavoro e amore. Il genere è sicuramente quello della commedia. Tuttavia, oltre a tante risate offre anche numerosi e profondi spunti di riflessione.

Girata tra il 2001 e il 2010, nove stagioni, è ormai un classico delle serie comedy. La si può guardare su Prime video.

Peaky Blinders

Crime drama ambientato nell’Inghilterra degli anni Venti, subito dopo la fine della Prima guerra mondiale. La storia è quella di una famiglia di gangster, gli Shelby, pronti ad affermarsi nel mondo della criminalità locale con le scommesse illegali e il mercato nero.

In attesa della sesta stagione, le altre sono disponibili su Prime video e Netflix.

The New Pope

Sequel di The Young Pope, è la serie nuova di zecca di Sky, andata in onda tra gennaio e febbraio scorsi ed ora disponibile on demand.

La storia riparte dal letto di ospedale dove Pio XIII è in coma. Nel frattempo, viene eletto al soglio pontificio un aristocratico inglese, che prende il nome di Giovanni Paolo III…

Carnival Row

In attesa della seconda stagione, è possibile guardare la prima su Prime video.

A metà tra il fantastico ed il drammatico, racconta di una città, in epoca neo-vittoriana, in cui creature mitologiche trovano rifugio dopo essere fuggite dalla propria terra d'origine distrutta dalla guerra. Le tensioni tra i cittadini crescono e si verificano una serie di omicidi…

La porta rossa

Per finire, un prodotto tutto italiano. Leonardo Cagliostro è un ispettore di polizia che viene ucciso in modo misterioso. Gli è concesso di rimanere sulla Terra per capire chi lo ha tradito e attenta ora alla vita di sua moglie.

A metà tra il thriller ed il poliziesco, con qualche avvincente elemento fantastico, le due stagioni si trovano su Raiplay.