Prima dell’apertura ufficiale della stagione 2018/2019 il Teatro auditorium dell’Università della Calabria ospiterà una ghiotta anteprima nazionale: Le signorine, uno spettacolo scritto da Giovanni Clemente per la regia di Pierpaolo Sepe. Protagoniste dello spettacolo saranno Isa Danieli e Giuliana De Sio.

Commedia ironica e brillante

Ambientata nei vicoli di Napoli, è la vicenda di due sorelle zitelle, Addolorata e Rosaria, la cui monotona vita divisa tra una merceria in cui passano gran parte della loro giornata e un modesto ma dignitoso appartamento, è scandita da continui battibecchi e diverbi generati dal carattere prevaricatore di Rosaria rispetto alla più dimessa personalità di Addolorata. La commedia sa sfruttare abilmente la comicità che si cela dietro al tragico quotidiano, soprattutto grazie a due formidabili attrici del nostro teatro, che trasformano i litigi e le miserie delle due sorelle, in occasioni continue di gag e di risate. Nella loro veracità napoletana, Rosaria e Addolorata sanno divertire e commuovere, raccontando con grande ironia, gioie e dolori della vita familiare. Un testo irriverente e poetico che ricorda come la famiglia sia il luogo dove ci è permesso dare il peggio di noi, senza il rischio di perdere i legami più importanti. Le signorine andrà in scena alle ore 20,30 del prossimo 30 ottobre.