Canada e Italia unite dalla moda con il Toronto North Couture show. Il lungomare di Soverato ha fatto da cornice ad un evento ideato e realizzato per il secondo anno consecutivo dall event manager italo canadese Linda Vercillo, in collaborazione con Cosenza Fashion Week.

In passerella 6 giovani stilisti calabresi e 3 canadesi con i loro stili, tessuti e colori: Flavia Amato, Emanuele Stanislao Pantusa, Alessia Vizza, Antonella Zicarelli, Ylenia Montemurro, Veronica, Nicole Mastropolous, Puja Ramgoolam, Simona Vercillo. Ma anche i gioielli del maestro orafo Riverso e la collezione Blackout del genio dell'arte sulla testa Giuseppe Fata, che con le sue teste sculture ha calcato le più prestigiose passerelle internazionali, da Milano Fashion Week al Paris Haute Cuture, ad Altaroma. A scandire la sfilata la musica del cantautore calabrese Damiano Brilli.

Uno scambio di idee ed esperienze dunque che proseguirà nei prossimi mesi con iniziative in Italia e in Canada volte a valorizzare il talento degli stilisti emergenti e ad offrire loro vetrine interessanti per promuovere la loro creatività.