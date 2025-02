Sembra un Sanremo davvero complicato per alcuni artisti. Dopo la caduta di Francesca Michielin durante le prove, che le ha causato una distorsione alla caviglia, ora è il turno di Kekko Silvestre dei Modà. Il frontman della band è infatti caduto dalle scale nel dietro le quinte del Teatro Ariston. A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli nelle sue storie Instagram, dove ha raccontato l’incidente in diretta.

«Dopo la Michielin, un altro incidente: Kekko dei Modà è caduto dalle scale dietro le quinte…», ha scritto Selvaggia Lucarelli, annunciando la caduta del cantante durante le prove generali. Subito dopo, la giornalista ha aggiornato i fan sulle condizioni di Kekko, rivelando che gli addetti ai lavori stavano valutando la gravità dell’infortunio: «Pare si sia fatto male a una costola».

Nonostante il forte dolore, Kekko ha però deciso di portare comunque a termine le prove. Sempre Selvaggia Lucarelli ha commentato la sua tenacia con ironia: «Più resiliente di Nina Zilli alla sedicesima costola rotta».

Al momento, il cantante dei Modà non ha rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto. Tuttavia, visto che ha completato le prove, si presume che l’infortunio non sia così grave da impedirgli di esibirsi domani sera. La sua performance sul palco dell’Ariston resta quindi confermata.

Nonostante l’incidente, i Modà hanno ricevuto i primi pareri positivi dai giornalisti presenti in sala. Tra questi, Elisa D’Ospina ha scritto: «Restano fedeli a sé stessi con una canzone che potrebbe perdersi tra tutte quelle che ascolterete. Eppure può essere un diesel, che pian piano prende la quinta e parte. Molto radiofonica…».

Un’altra prova di resilienza, quindi, per Kekko dei Modà, che si prepara a calcare il palco con la sua band, nonostante una vigilia del Festival decisamente movimentata.