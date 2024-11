Il documentario racconterà la regione degli agrumi in uno straordinario viaggio tra i prodotti simbolo del territorio. Le riprese partiranno da Corigliano-Rossano

Dal 4 luglio partono le riprese del cortometraggio dedicato alla Calabria con la regia di Gabriele Muccino. Lo annuncia, in una nota, l’Ufficio stampa della Regione Calabria, comunicando che «venerdì 3 luglio alle ore 18.30, in località Favella della Corte a Corigliano-Rossano (Cosenza), in occasione dell’inizio delle riprese del cortometraggio dedicato alla Calabria, il presidente della Regione, Jole Santelli, il regista Gabriele Muccino e l’intero cast incontreranno la stampa».

Si specifica che si tratta di «un piccolo grande film che racconta la regione degli agrumi. Un viaggio tra le Clementine, coltivate in Calabria sin dagli anni ’30, «i cui agrumeti disposti a filari sono parte integrante del paesaggio; il cedro descritto nella Bibbia come il frutto sacro dell’albero più bello, profumatissimo ed eterno, coltivato nella Riviera dei cedri nella sua varietà migliore; il bergamotto, l’oro verde’, coltivato nel cuore della Locride; il limone di Rocca Imperiale».

«Attraverso questi quattro preziosi simboli del Mediterraneo – conclude la nota della Regione - il racconto seguirà un percorso emozionale dalle immagini suggestive che farà scoprire le acque cristalline, i magnifici borghi, la natura selvaggia, i vicoli più incantevoli della Calabria. Due settimane di riprese a partire dal 4 luglio per un grande corto d’autore».