È stato presentato a Roma, dal Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, l'Atlante dei Cammini d'Italia. Un portale innovativo che raccoglie per la prima volta le informazioni per attraversare l'Italia nei percorsi culturali e naturalistici gestiti da associazioni o enti pubblici, per lo sviluppo del turismo lento. Dei 131 Cammini proposti da Regioni e province autonome, al momento sono stati riconosciuti 41 Cammini in tutta Italia, che possiedono tutti i requisiti sanciti dal Comitato nazionale appositamente costituito.

La Calabria presente con due cammini

Come già anticipato dal Presidente Mario Oliverio qualche settimana fa, che si è speso per questo riconoscimento, la Calabria è presente nell'Atlante con ben due Cammini attualmente validati, quello di San Francesco di Paola e il Sentiero del Brigante tra Aspromonte e Serre.



Il primo, messo su dal Gruppo degli Escursionisti dell'Appennino Paolano, si snoda da San Marco Argentano a Paola e fino a Paterno Calabro, lungo la via del giovane Francesco, tra i siti in cui ha compiuto la prima parte della sua vicenda. È già in opera il proseguimento del Cammino con la via dell'Eremita che sarà percorribile dal 2018.



Il Sentiero del Brigante, già attivo dagli anni Ottanta a cura del GEA, Gruppo Escursionisti d'Aspromonte, percorre la dorsale appenninica da Gambarie fino a Serra San Bruno e Stilo, lungo strade di montagna un tempo attraversate dai briganti, che sono costellate di tesori naturalistici e storico-artistici legati anche alla fede.



La Calabria, va evidenziato, è l'unica regione meridionale dell'Italia peninsulare ad avere ben due Cammini regionali compresi nel nuovo catalogo ministeriale. Un risultato importante per una regione che punta molto a farsi conoscere attraverso il connubio tra natura e cultura e che costituisce per molti, ancora, un territorio inesplorato, ricco di fascino per la storia millenaria e il paesaggio vario e a tratti selvaggio. Per consultare l'Atlante si può accedere al sito cammiditalia.