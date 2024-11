Il primo evento territoriale della nuova stagione dell’iniziativa giunta alla sua seconda edizione si terrà venerdì 11 agosto nel suggestivo centro storico della perla del Tirreno

Si terrà il prossimo 11 Agosto alle 21.30 a Piazza Ercole, nel centro storico di Tropea, il primo evento territoriale della nuova stagione di “Calabria #bellacomeunfilm”.



Forte del successo della prima edizione, che ha visto postati oltre 800 tra foto e video, si rilancia dunque l’hashtag #bellacomeunfilm per raccogliere i minivideo con la Calabria protagonista, da girare, postare e caricare su Instagram con l’obiettivo di raccontare le bellezze regionali in tutte le sue sfaccettature.



Questa seconda edizione – a cura dell’associazione Calabresi Creativi insieme a Presta-Lab, Associazione Meme, Altrama srl, Interazioni Creative, Efferre Communication, Touring Club Italiano con il patrocinio ed il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission – arricchisce la sua formula volendo sperimentare un vero e proprio dispositivo di produzione di comunicazione turistica e territoriale sulla rete, collettivo e partecipato.

Speciale evento a Tropea

L’evento speciale dedicato alla Costa degli Dei, organizzato in stretta sinergia con l’Assessorato al Turismo ed alla Cultura del Comune di Tropea, si svolgerà nella formula di un talk, intervallato da diversi video emozionali, per discutere di quanto i social media e la comunicazione sul web siano oggi importanti per le destinazioni turistiche.

Tra i video che saranno proiettati vi saranno miniclip dedicati alla città, ma anche video di tutti coloro che già da qualche giorno stanno raccontando la Calabria e Tropea con l’hashtag #bellacomeunfilm producendo un film collettivo della nostra regione. Oltre ai diversi partner di progetto vi sarà la presenza di Sandro D’Agostino, assessore al Turismo ed alla Cultura del Comune di Tropea, dell’associazione Cosi Mali, blogger e videomaker calabresi che si occupano di promozione turistica e di Livia Cirone che esporrà le proprie opere dal progetto “Se i pittori famosi fossero passati dalla Calabria”.