Si sta svolgendo ora a Pizzo, alla presenza del presidente della Regione Mario Oliverio, del presidente della Provincia Andrea Niglia e del sindaco Gianluca Callipo, la cerimonia di inaugurazione della Città dei Giovani.

La struttura, adiacente all'Istituto Nautico (via Riviera Prangi), è unica nel suo genere in Calabria ed è destinata a diventare un punto di riferimento per ogni tipo di attività formativa, artistica e culturale. Il sindaco di Pizzo ha espresso grande soddisfazione per la realizzazion di uno spazio dedicato ai giovani. Tutto ciò è stato possibile grazie ai fondi comunitari. Recuperata una struttura fatiscente che sarà uno spazio dove i giovani potranno svolgere diverse attività. Ci sarà lo spazio per lo sport, un laboratorio creativo e tanto altro.

Promossa e realizzata dalla sede vibonese di U.N.L.A. , ente morale nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, la Città dei Giovani nasce come centro multidisciplinare di aggregazione giovanile ed è stata finanziata dalla Regione con fondi europei.



All'inaugurazione presenti anche l'assessore regionale alle Politiche giovanili, Federica Roccisano, il procuratore delle Repubblica di Vibo Valentia, Mario Spagnuolo, il dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo di Pizzo, Francesco Vinci, il direttore generale del dipartimento regionale Turismo e Cultura, Pasquale Anastasi, il presidente dell'Unione nazione per la lotta contro l'analfabetismo (Unla), Vitaliano Gemelli, il dirigente regionale Unla Domenico Agostini e il dirigente locale, Antonio Arcuri.

Spagnuolo - Felice per l'iniziativa il procuratore di Vibo Valentia Mauro Spagnuolo, che loda l'iniziativa dell'amministrazione napitina, che, grazie ad un utilizzo giusto dei fondi comunitari, restituisce una struttura alla città, che potrà diventare luogo ludico, e di cultura. Qui, secondo Spagnuolo, nascono i semi per una società senza mafie, una società in cui "il pm può chiudere alle 14 per mancanza di lavoro".