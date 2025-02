Il Festival non è solo musica ma anche un trampolino di lancio per carriere e business. Fedez domina la classifica con 16,7 milioni di euro fatturati, più lontani Shablo con 4,8 milioni e Ranieri con 3,4 milioni

Sanremo non è solo una vetrina musicale, ma anche un catalizzatore di business. Le canzoni che monopolizzano le classifiche, i concerti sold out e le carriere rilanciate contribuiscono a far crescere i bilanci degli artisti. E dopo Sanremo 2025, i 29 cantanti in gara vedranno, chi più chi meno, un segno positivo nei loro conti. Ma chi sono i veri Paperoni di questa edizione?

A stilare la classifica ci ha pensato Open, che ha passato al setaccio i bilanci delle società degli artisti, svelando numeri da capogiro.

In cima alla classifica c’è Fedez, che vince a mani basse con 16,7 milioni di euro fatturati dalle società del gruppo controllato dai genitori Tatiana e Franco Lucia. La Zdf ha chiuso il bilancio 2023 con un utile di 1,485 milioni di euro, mentre la holding Zedef registra utili per 2,8 milioni. Numeri destinati a crescere, soprattutto se si concretizzerà la vendita di Villa Matilda a Pognana Lario, valutata 15 milioni di euro.

Al secondo posto troviamo Pablo Miguel Lombroni Capalbo, alias Shablo, produttore e pioniere della scena rap italiana. La sua Urubamba Srl ha fatturato 4,8 milioni di euro nel 2023, con un utile di 779mila euro. Ma il business di Shablo non si ferma qui: possiede quote di diverse società, tra cui Thaurus Music (25%) e Thaurus Publishing (50%), oltre alla The Moysa Srl (33%), hub creativo condiviso con il manager dei Måneskin Fabrizio Ferraguzzo.

Il terzo gradino del podio spetta a Massimo Ranieri, che con la sua Rama 2000 International ha fatturato 3,4 milioni di euro. Giorgia si piazza al quarto posto con 2,2 milioni, seguita da Achille Lauro con 1,4 milioni, una cifra destinata a salire grazie al successo discografico e agli introiti di X Factor.

Con 1,2 milioni di euro di ricavi ciascuno, Elodie, Rocco Hunt e Rkomi si dividono il sesto, settimo e ottavo posto. Chiudono la top ten Francesco Gabbani, poco sopra il milione di euro, e Francesca Michielin con 760mila euro.

Il Festival si avvia alla conclusione, ma per i Paperoni di Sanremo il vero spettacolo comincia ora, con numeri in crescita e nuovi progetti in arrivo. Perché a Sanremo, si sa, la musica è solo l’inizio.