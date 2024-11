"Guarda Oltre e fAILa differenza". È il titolo dell’evento che si svolgerà a Cosenza il prossimo 18 giugno, a partire dalle 18.00 sul terrazzo Pellegrini.

All’interno della mostra fotografica dal forte sapore antropologico dell’artista Stefano Lotumolo dal titolo “Sul cammino del bene”, lo stilista Claudio Greco presenta la sua innovativa Collezione di occhiali realizzata per la primavera - estate 2021.

La collezione di occhiali di Greco è un mix di manualità e artigianalità e nasce nel contesto di un’azienda campana, a cui viene aggiunto un design accattivante, un logo unico in cui il suo nome diventa la bandiera italiana e l’idea di trasformare il portaocchiali in un microoggetto da riporre nel taschino o in un piatto maneggevole.

«La scelta di dar vita ad una linea di occhiali – si legge in una nota - ha poi un forte e plurimo significato simbolico: le lenti permettono di guardare oltre aumentando il potere di vedere o possono, al contrario, nascondere malinconie e tristezze velando gli occhi. In ogni caso raccontano la persona e il suo modo di essere, per questo non sono solo un elemento fashion e modaiolo ma hanno la forma dell’anima».

Durante la presentazione della collezione, in anteprima nazionale, una parte delle vendite sarà devoluta all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma ONLUS) presieduta dalla dott.ssa Ornella Nucci.