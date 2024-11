Autobiografia, satira, didattica: un viaggio nel mondo della scuola raccontato da chi a scuola “ci ha messo e ci ha lasciato il cuore”. Il nuovo libro di Gianni Scardamaglia presentato ieri nell’auditorium dell’Istituto Perri-Pitagora

“Cuore 2.017”, lo stesso cuore e la stessa passione che sono necessari e indispensabili per fare bene il mestiere di insegnante, oggi più che mai. È questo il titolo dell’ultimo libro di Gianni Scardamaglia presentato ieri nell’auditorium dell’Istituto scolastico “Perri-Pitagora”, curato e pubblicato dalla casa editrice di Cosenza “Falco Editori”.



Un libro non per bambini ma un libro rivolto a tutti, in particolare a insegnanti, ragazzi, genitori e a tutti coloro che vivono quotidianamente il mondo della scuola, quella scuola in cui Gianni Scardamaglia ci ha messo e ci ha lasciato il cuore dopo ben 44 anni di carriera.

Un po’ saggio, un po’ autobiografia, un po’ didattica viva, con “Cuore 2.017” l'autore racconta esperienze vissute in aula, inventa e descrive maestri, professori, alunni. E non mancano momenti di piacevole satira sui ministri. Ai tanti episodi della sua personale esperienza affianca poi anche riflessioni più che mai attuali, come quella sulla problematica relazione genitori/insegnanti, sull’integrazione, sull’immigrazione e sulle tanto discussa legge 107.



“Quello di insegnante è un mestiere affascinante e unico, ma anche carico di momenti di difficoltà, di dubbi e di inevitabili errori. Siamo costretti, perciò, a studiare continuamente, aggiornarci, sperimentare e, oggi, ricorrere al web e alle sue innumerevoli risorse per cercare di stare al passo coi tempi e con le nuove competenze dei nostri ragazzi”. È così che l’autore descrive la figura del docente. Un viaggio nel mondo della scuola di oggi che non disdegna l’uso della satira anche per comunicare la serietà del messaggio che arriva forte e chiaro ai lettori, la scuola oggi ha necessità più che mai di competenza.

Infine la sua “ricetta” in cui delinea gli ingredienti, semplici ingredienti ma ognuno fondamentale, per rendere davvero “buona” la scuola oggi.

Alla presentazione sono intervenuti Bruno Porcelli, docente, Vincenzo Saladini, già dirigente del Liceo Scientifico “Galilei Galilei” e dell’Istituto Magistrale “Tommaso Campanella”, Gianna Villano, docente, e Simona Blandino, dirigente dell’Istituto tecnico De Fazio. A moderare il dibattito la giornalista Ketty Riolo. Presente all’evento anche il sindaco di Lamezia, Paolo Mascaro, e l’onorevole Mario Magno.

Manuela Serra