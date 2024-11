Gli studenti del liceo classico conquistano il pubblico del Rendano

Diciamolo subito: l’Orestea messa in scena dagli studenti del Liceo Classico Telesio di Cosenza non è una recita scolastica, ma un’opera degna di essere inserita nel prestigioso cartellone del Teatro Rendano. La regia di Antonello Lombardo restituisce al numeroso pubblico una tragedia greca che non annoia, ma che si consuma passo dopo passo sul filo della tensione, attraverso dialoghi mai banali e costumi accattivanti. E poi ci sono i ragazzi. Calcano il palcoscenico con sfrontatezza, reggendo alle difficoltà di ruoli complessi che impongono, tra l’altro, anche doti di memoria non secondarie.

I protagonisti dell'opera di Eschilo

Spicca l’interpretazione di Sara Gedeone nel ruolo di Clitemnestra, una spanna sopra gli altri bravi protagonisti di questo allestimento. E poi Francesco Garenna nei panni di Agamennone, Lorenzo Patella (Oreste), Alessandra Curia (Cassandra), Alessandro Russo (Egisto), Maria Cristina Fiore (Elettra), Pierluigi Pedretti (Corifeo), Antonella Gravina (Pizia), Corrado De Pasquale (Vedetta), Marta Leonetti (Atena), Vittorio Tenuta (Araldo), Flavio Nimpo (Apollo).

Il 27 dicembre si replica

L’amministrazione di Palazzo dei Bruzi ha chiesto al preside del liceo, Antonio Iaconianni, di offrire una replica durante le festività natalizie. Sarà rappresentata il 27 dicembre sempre al teatro Rendano, all’interno del cartellone degli eventi per le ormai imminenti festività natalizie, mentre è già in lavorazione un nuovo spettacolo: Ippolito e Fedra che sarà rappresentato nella prossima primavera.